وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1084 لسنة 2023، بالسماح لـ 21 مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 السنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة، بشأن الجنسية المصرية.

وسمح القرار لـ21 مواطنا؛ بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.