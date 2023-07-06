مصرع شخص بحادث سير شمال أسوان

لقط شخص أنفاسه الأخيرة بقرية تابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم، وذلك إثر حادث انقلاب دراجة بخارية، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية كلح المفالسة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر الحادث، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.