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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القلق والتوتر يسيطر على أولياء أمور طلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالإسكندرية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

سيطرت على أولياء الأمور الموجودين أمام مدارس محمد نجيب غرب الإسكندرية حالة من القلق والتوتر أثناء امتحان أبنائهم في مادة اللغة الإنجليزية. 

وأشار بعضهم إلى أن هذه المادة تعتبر "السهل الممتنع" حيث تحتوي على أسئلة غير مباشرة في القطعة، ولكنها في نفس الوقت ترفع الدرجات بسبب سهولة بعض الأسئلة. 

وفي حين أكد البعض الآخر أن هذه المادة صعبة جدًا وتحتاج إلى التركيز الشديد والقدرة على فهم الترجمة والأسئلة بشكل جيد، كما أن الوقت المحدد لإجراء الامتحان لا يكفي في بعض الأحيان.

وقال أحمد ناصر، موظف، إن مادة اللغة الإنجليزية من المواد  السهلة التي تعتمد علي الاختيارات والقطعة والترجمة لذلك يتم حله بسهوله ويسر له يجمع درجات ويرفع المجموع، ويجب التركيز جيدا وقراءة الاسئله حتي يتم حلها بدون إخطار.

وأكد علي محمود، عامل، أن دائما ما يكون امتحان اللغة الأنجلبزي من المواد الصعبة وتكون الترجمة غير مفهومة والأسئلة غير مباشرة ايضا كما جاءت في الامتحانات السابقة، وان الوقت المحدد المادة احيانا لا يكفي حل الامتحان ويجب أن يكون الوقت اطول لقراءة الاسئلة وفهما والتركيز للإجابة عليها.

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الثانوية العامة الثالث الثانوي التربية والتعليم امتحانات اللغة الإنجليزية

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