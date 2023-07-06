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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آباء من أمام اللجان: "بنشيل عن الأمهات شوية وفترة الامتحانات صعبة علينا كلنا"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

في لافتة طيبة من الآباء، شهدت لجان الثانوية العامة بالمرج الجديدة وقوف الكثير من الآباء لانتظار ذويهم للاطمئنان على أدائهم في امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.

وأكد "شعبان السيد"، أحد أولياء الأمور، أن الآباء يشعرون بالقلق مثل الأمهات، ولكن الأمهات العاطفة هي التي تسيطر عليهن.

من جانبه، أوضح محمد البوشي، أحد الآباء المتواجدين أمام لجنة مدرسة "علي بن أبي طالب" بالمرج، أن الأمهات يعانين هذه الفترة بسبب الامتحانات، مضيفًا: "بنشيل عن الأمهات شوية".

فيما قال "طلعت محمود"، إن فترة امتحانات الثانوية العامة من الفترات الصعبة ليس على الطالب فقط، بل على الأسرة بأكملها، متمنيًا أن يحصل ابنه على مجموع جيد للالتحاق بإحدى كليات القمة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمّنة بالمدارس الحكومية.

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الثانوية العامة الثالث الثانوي اللغة الإنجليزية امتحانات التربية والتعليم

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