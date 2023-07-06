"أنا عايز أعيش".. مأساة شاب بالمنوفية يزن جسده 300 كجم: بيتي وقع وعايز أتعالج (فيديو)

داخل جراج بدون حمام بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، يعيش محمد سلام، شاب يزن جسده 300 كجم، ويعاني من داء الفيل، أجبرته الظروف على الانتقال لذلك المكان، بعد انهيار منزله القديم.

قال محمد سلام لـ"الدستور" إن منزله القديم المكون من الطوب الني والخشب والذي ورثه مع أخوته عن والده سقط عليه أثناء النوم، منذ عدة شهور، وعطف عليه أحد الجيران وأعطوه جراجاً من دون حمام للعيش فيه بشكل مؤقت.

وأوضح أنه يضطر للذهاب متعكزا على عصاه إلى المسجد القريب من الجراج لقضاء حاجته، لعدم وجود حمام داخل الجراج، ولا يوجد بديل آخر أمام الشاب الذي يتقاضى معاشاً شهرياً قدره 1000 جنيه، بالكاد يكفي بعض الاحتياجات الأولية والضرورية.

وأضاف أنه ينام على كنبة واحدة في الجراج ولديه بوتاجاز قديم ويضع ملابسه على إحدى التربيزات لأنه لا يمتلك دولاباً، وتقضي شقيقته وشقيقه من وقت إلى الآخر احتياجات الأكل والشرب عندما يزورانه لأن لكل منهم حياته وأسرته.

وناشد محمد سلام صاحب (33 عاماً) وزارة الصحة ومحافظ المنوفية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية تنبي حالته الصحية حتى يستطيع أن يجري الجراحة اللازمة ويعيش كبقية أقرانه، كما ناشد المسؤولين بناء منزله وإعادة تأهيله.

وتابع: "أنا عايز أعيش زي الناس، عايز أفرح زي الشباب اللي في سني، نفسي أعمل العملية وأخس وأبقى طبيعي، عايز أمشي على رجلي تاني وأعيش في بيتي ويكون عندي حمام، واشتغل واتجوز واعيش زي كل الشباب وأكون مسؤول عن نفسي".

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