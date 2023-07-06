ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أنا عايز أعيش".. مأساة شاب بالمنوفية يزن جسده 300 كجم: بيتي وقع وعايز أتعالج (فيديو)

الشاب محمد مريض السمنه
الشاب محمد مريض السمنه المفرط وداء الفيل

داخل جراج بدون حمام بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، يعيش محمد سلام، شاب يزن جسده 300 كجم، ويعاني من داء الفيل، أجبرته الظروف على الانتقال لذلك المكان، بعد انهيار منزله القديم.

قال محمد سلام لـ"الدستور" إن منزله القديم المكون من الطوب الني والخشب والذي ورثه مع أخوته عن والده سقط عليه أثناء النوم، منذ عدة شهور، وعطف عليه أحد الجيران وأعطوه جراجاً من دون حمام للعيش فيه بشكل مؤقت.

وأوضح أنه يضطر للذهاب متعكزا على عصاه إلى المسجد القريب من الجراج لقضاء حاجته، لعدم وجود حمام داخل الجراج، ولا يوجد بديل آخر أمام الشاب الذي يتقاضى معاشاً شهرياً قدره 1000 جنيه، بالكاد يكفي بعض الاحتياجات الأولية والضرورية.

وأضاف أنه ينام على كنبة واحدة في الجراج ولديه بوتاجاز قديم ويضع ملابسه على إحدى التربيزات لأنه لا يمتلك دولاباً، وتقضي شقيقته وشقيقه من وقت إلى الآخر احتياجات الأكل والشرب عندما يزورانه لأن لكل منهم حياته وأسرته.

وناشد محمد سلام صاحب (33 عاماً) وزارة الصحة ومحافظ المنوفية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية تنبي حالته الصحية  حتى يستطيع أن يجري الجراحة اللازمة ويعيش كبقية أقرانه، كما ناشد المسؤولين بناء منزله وإعادة تأهيله.

وتابع: "أنا عايز أعيش زي الناس، عايز أفرح زي الشباب اللي في سني، نفسي أعمل العملية وأخس وأبقى طبيعي، عايز أمشي على رجلي تاني وأعيش في بيتي ويكون عندي حمام، واشتغل واتجوز واعيش زي كل الشباب وأكون مسؤول عن نفسي".

669142
669142
669141
669141
669140
669140
الاحتياجات الجمعيات المنوفية الضرورية الضروري السمنة السمنة المفرطة الجراحة

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

الشرطة تنجح فى انتشال سيدتين مسنتين احتجزتا داخل شقة بمصر القديمة

ديفيد لبيب.. قاض مصرى بالمحكمة العليا فى نيوجيرسى

شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق

انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فى اللغة الإنجليزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا