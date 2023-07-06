"التعليم": تتبع صور امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر السوشيال ميديا

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جارٍ تتبع الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنها أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023.

وأشار المصدر إلى أنه في حال التأكد من أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان، سيتم تتبع مكان تصويره، ومعرفة المتسبب وتحويلة للشئون القانونية، وتطبيق القانون عليه.

تداولت صفحات السوشيال ميديا صور امتحان اللغة الإنجليزية، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.

بدأ اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.