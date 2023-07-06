بالتزامن مع زيارة وفد إيطالي له.. أبرز المعلومات عن أديرة وادي النطرون

زار وفد إيطالي أمس، مجمع أديرة وادي النطرون التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار رحلة احياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

شملت الزيارة أديرة الانبا بيشوي والسريان، وحظى الوفد بحفاوة الاستقبال من الرهبان والسلطات المدنية بالمنطقة، وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن أديرة وادي النطرون.

- دير السريان

هو أحد أربعة أديرة أثرية فــي برية شــيهيت بوادى النطــرون وهــى حســب ترتيــب ديــر البرمــوس – ديــر القديــس مكاريــوس “أبــو مقــار” – ديــر القديــس الأنبــا بيشــوى – ديــر الســيدة العــذراء الســريان

يقع الدير على بعد 14 كيلو متـرًا من منتصف طريـق مصر إسكندرية الصحراوى

وهــو أحد أديرة العذراء والتى بـدأ ظهورها في القرن الخامس بعــد انعقاد مجمع أفســس المسكونى ســنة 431م بغــرض تثبيت عقيدة الثيئوطوكوس التى يتمسك بها الأرثوذكس ضد بدعة نسطور الذى نادى بخلاف ذلك

2 من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى

قداسة البابا غبريال السابع الـــ 95

قداسة البابا شنودة الثالث الـــ 117 ســيمَ أسقفًا للتعليم والمعاهد الدينية فــي 1962/9/30م ومـدة حبريته مــن 1971/11/14م إلــى 2012/3/17م

- دير الأنبا بيشوي

يقع دير القديس الأنبا بيشوي في برية وادي النطرون غرب دلتا النيل شمال مصر فى منتصف المسافة بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

يعتبر ديـر الأنبا بيشوي من أقدم الأديرة الموجودة في مصر والعالم كله حيث يرجع تاريخه إلي أواخر القرن الرابع الميلادي.

وقد أسسه القديــس العظيـم الأنبا بيشوي

قام قداسة البابا شـنودة الثالث الـ117 بعمل الميرون داخــل دير الأنبا بيشوي ست مرات في الفترة مــا بين (1981 إلــى 2008م) .

كما قام قداســة البابا تواضروس الثاني أيضًا بعمل الميرون ثلاث مرات فيه إبريــل 2014م و مارس 2021م .

وبذلك يكون قد تم عمل الميرون في دير الأنبا بيشوي تسعة مرات حتى الآن

3 من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى

قداسة البابا غبريال الثامن الـــ97

قداسة البابا مكاريــوس الثالث الـــ114

قداسة البابا تواضروس الثانى الـــ118 ســيمَ أســقفًا عامًــا بالبحيــرة 1997/6/15م وصار بطريركا 2012/11/18م.

- كنائس الدير

كنيسة الأنبا بيشوي الأثرية

كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني

كنيسة السيدة العذراء والبابا بنيامين الأول

كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

كنيسة الأنبا أنطونيوس

يحتوي دير الأنبا بيشوي على بئر الشهداء – المائدة الأثرية – الطاحونة الأثرية – الحصن القديم – القلالي القديمة – سور الدير – الطافوس – كاتدرائية دير الأنبا بيشوي – مزار المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث

- دير البراموس