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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة 2023، في ثامن أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) بإجمالي عدد 780 ألف 25  طالبا و طالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى، الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).


المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الاجنبية الاولى الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الساعة التاسعة الجيولوجيا والعلوم البيئية الجبر والهندسة الفراغية اللغة الاجنبية الاولى اللجان الامتحانية الفلسفة والمنطق

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