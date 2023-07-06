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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الامتحانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى" اللغة الإنجليزية" لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية،  بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة اللغة الإنجليزية المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الخميس، على لجان سير الامتحانات.

 

وأوضحت المصادر، أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

 

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، ليتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.


ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول)  اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، على مستوى الجمهورية، في لجان مراقبة ومؤمنة.

 

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، و يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

 

جدير بالذكر ، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت منتصف شهر يونيو الماضي ومستمر حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

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