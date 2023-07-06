متى يحق للمرأة أن ترفع دعوى خلع ضد زوجها.. " مها أبو بكر" توضح

قالت المحامية مها أبو بكر، إن من حق أي سيدة أن تخلع زوجها، لأن الخلع أسبابه الوحيدة هي أن المرأة لا تطيق زوجها.

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "مفيش سيدة بتدخل المحكمة إلا وهي عندها أسباب قوية جدا ومش قادرة تكمل، وهذا الأمر من واقع الخبرة والحياة".

وأضافت: "الطلاق في هذه الحالات يكون كاشفا، ونادرا جدا تدخل سيدة المحكمة عشان بتهزر أو فاضية أو رايقة، كمان اللي داخلة المحكمة مش فاضية تكيد زوجها لو عندها طفل".

وأكدت، أن قانون الخلع هو أفضل قانون إنساني على الإطلاق حدث في مصر، لترد عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "هذا القانون منصف لكنه خطير".