"بسبب خاتم" إحالة المتهم بالتعدي على شخص وإصابته بجرح قطعي بمنطقة التجمع

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء المتهم بالتعدي على شخص وإصابته بجرح قطعي في الأذن بسبب خلافات بينهم حول ثمن خاتم بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات.

ووجهت له النيابة تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمدًا، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بشروعه في قتل المجني عليه بعد مشاجرة خلاف نشب بينهم حول ثمن خاتم.

والبداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من "أحد الأشخاص"، بقيام طالب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرح قطعى بالأذن" بسبب خلاف بينهما حول بيع وشراء خاتم خاص بالمُبلغ، استلمه منه المشكو في حقه وتهرب من سداد قيمته.

وفحصت الأجهزة الأمنية وتبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بالتعدي بالضرب على الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.