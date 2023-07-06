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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 6-7-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار الرطب على أغلب انحاء الجمهورية، ولكن تتراجع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع تشكل الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  اليوم الخميس  6-7-2023.

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار على كافة الأنحاء مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر، شديد الحرارة على أغلب محافظات الصعيد.

 وترتفع معدلات الرطوبة وأرجعتها هيئة الأرصاد الجوية إلى طبيعة  شهري يوليو وأغسطس واللذان يعدان ذروة الحرارة العالية من العام بسبب منخفض الهند الموسمي، وترتفع معدلات الرطوبة لتصل إلى 75% على القاهرة و85% على السواحل الشمالية، و55% على المناطق الجنوبية.

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وتتشكل الشبورة المائية  خلال حالة الطقس اليوم على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل  الشمالية والوجه البحري وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة ، الصغرى 24 درجة.

 الإسكندرية: العظمى 30 درجة ، الصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 29 درجة ، الصغرى 22 درجة.

الأقصر: العظمى 42درجة ، الصغرى 26 درجة.

أسوان : العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة . 

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