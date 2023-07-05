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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة تأمل فى تقوية العلاقات مع الجزائر

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمل الولايات المتحدة في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر مع الجزائر.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى يوم استقلال الجزائر نشرتها الخارجية الأمريكية. 

وتحدث بلينكن في الرسالة عن تشاطر البلدين التزامًا عميقًا بالاستقلال والذي يوفر أساسًا قويًا "للشراكة الدائمة والتاريخية بين الولايات المتحدة والجزائر"، إضافة إلى تشاطر الشعبين روابط ثقافية وتعليمية واقتصادية عميقة ومتوسعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إنه يوم للتأمل والاحتفال باستقلال الشعب الجزائري الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. أطيب تمنياتي للجزائر بعام مثمر ومزدهر"، حسبما نقلت وكالة آكي.

يُشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تلقى في وقت سابق اليوم، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي، جو بايدن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال.

وقال بايدن في رسالته وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية: "قد ساهمت الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم.. نعمل سويًا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب".

وأضاف: "نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية"، مؤكدًا أنه بينما "تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم".

 

جزائر الانتصارات.. مكاسب وإنجازات

 

واحتفل الجزائريون أمس الثلاثاء بالذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب (5 يوليو 1962- 2023).

وتحت شعار "جزائر الانتصارات.. مكاسب وإنجازات"، نظم استعراض شعبي ضخم جاب الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وحضر فعاليات هذا الاستعراض، الذي انطلق من ساحة الشهداء وصولًا إلى البريد المركزي وعلى طول الواجهة البحرية، عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وأعضاء من الأسرة الثورية.

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