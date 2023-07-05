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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. تفاصيل 8 مقابلات للبابا تواضروس الثاني

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمئنوا على صحة قداسته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.

وتضمن الحفل إلى جانب مجموعة من الألحان رتلها خورس المعهد والخريج چورچ وهيب من لوس أنچلوس وحرص المتكلمون على تهنئة قداسة البابا بتعافيه وعودته لممارسة أنشطته الرعوية واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا وتكريم الخريجين - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا

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