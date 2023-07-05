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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. تصدرت الإجازات الرسمية للشهر الجاري محركات البحث في جوجل، بعد أيام قليلة من انتهاء إجازة عيد الأضحى المُبارك، وبدء العودة للعمل بجميع قطاعات الجمهورية.

 

وتستعرض «الدستور» جميع التفاصيل حول مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023، ضمن سلسلتها الخدمية المستمرة على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومواقعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور، مصطفي مدبولي انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة غداً الإثنين 3 يوليو 2023، وبدء العمل في الوزارات والشركات اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ورسائل التهنئة

يذكر أن إجازة عيد الأضحى 2023 مصر، بدأت يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، واستمرت حتى الإثنين 3 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين بـ الوزارات، المصالح الحكومية، شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري.

 

مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم السبت 1 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم الجمعة 7 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم السبت 8 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم الجمعة 14 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم السبت 15 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم الجمعة 21 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم السبت 22 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم الأحد 23 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم الجمعة 28 يوليو 2023.

- مواعيد العطلات الرسمية فى شهر يوليو 2023.. يوم السبت 29 يوليو 2023.

 

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.

- إجازة مولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل.

- إجازة الاحتفال بالنصر 6 أكتوبر 1973 يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 المقبل، وهذه آخر الإجازات الرسمية في عام 2023.

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