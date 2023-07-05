شكرًا لـ"المتحدة".. أول تعليق من ابنة أسامة أنور عكاشة على فيلم الوثائقية

عبّرت نسرين عكاشة، ابنة السيناريست أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها بالعمل الوثائقي التي أنتجته وحدة الوثائقيات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يتناول قصة حياة والدها، لافتة إلى أن هذا العمل يعبر عن حالة خاصة لسيناريست الروائع.

وقالت نسرين، لـ"الدستور"، إن المسئولين عن العمل في القناة قاموا بالتحضير لفترة طويلة؛ حتى يخرج بشكل يليق بالراحل، لافتة إلى أنها سعيدة للغاية بفكرة عرض العمل على عدة أجزاء، لافتة إلى أن المُنْتج المتناول عن الراحل يتحدث عن أمور عديدة في حياة والدي.

وتابعت: "الوالد لديه العديد من المشاريع التي لم تتم صناعتها، وتقديم أعماله مؤخرًا أمر جيد ويظهر مدى اهتمام القائمين عن الصناعة الفنية في الدولة بوالدي، وأعتقد أن هناك مشاريع ستخرج للنور قريبًا".

عن ذكرياتها مع السيناريست الكبير قالت نسرين: "أنور عكاشة كان دائمًا ما يهتم بفكرة الإنسانية، فكان شخصًا يهتم في المقام الأول بالتفاصيل الإنسانية، فكان يعاني أحيانًا بشكل مؤلف أحيانًا وأحيانًا بشكل مفرح لبعض الظروف التي من حوله، فكان شخصًا متواضعًا لأبعد الحدود، وكثيرًا ما يحاول الاهتمام ومساعدة الآخرين".

تابعت: "كانت هناك مجموعة في الأعمال المختلفة لوالدي من ضمنهم شوقي شامخ وعدلي صادق ومحمد فاضل ويحيي الفخراني وصلاح السعدني ونبيل الحلفاوي وعاطف الطيب وكثيرين، فكان دائم التواصل مع المقربين له".

وحول تقديم أعماله مؤخرًا قالت: "أرى ذلك بأكثر من جانب، فالقائمون على الفن حاليًا يحاولون إعطاء الراحل حقه وهذا شىء يحترم، فالفيلم الوثائقي بالنسبالي أهم من إنتاجات أعماله، فهذا اهتمام يحترم وأشكر القائمين على ذلك، فالشركة المتحدة أشعرتني بحالة سعادة شديدة، فالراحل كان دائم الحديث معنا حول أهمية هذه الأعمال في المستقبل ومدى نجاحها، وأنا أرى أنها أعطتني جرعة أمل بأن الدنيا لسه بخير".

وعن أكثر الأعمال قربًا لشخصية والدها ردّت: "هناك أعمال عديدة، فأنا أرى أن كل عمل قدمه فيه جزء من روحه، فالجميع يتحدث عن عملين أو أكثر، لكن أرى أن كل أعماله بها تفاصيل منه، فكل مشاهدة لعمل له أستوعب أمرًا جديدًا من روحه، فملامحه موجودة في كل عمل كتبه أبوالعلا البشري وعابر سبيل، بها مناطق من شخصيته" .