السودانى يوجّه بمساعدة محافظات العراق لمواجهة شح المياه

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بدعم ومساعدة المحافظات في إجراءاتها لمعالجة ظروف شحة المياه خلال فترة الصيف.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينًا أن "السوداني رحب في بداية الاجتماع برئيس جهاز الأمن الوطني الجديد ووكيل جهاز المخابرات الوطني العراقي الجديد، متمنيًا لهما النجاح في عملهما والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد، كما ثمّن في الوقت ذاته دور الأعضاء السابقين أيضًا وما بذلوه خلال فترة عملهم".

وأضاف، أنه" جرت خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وطرح جملة من المواضيع التي تخصّ عمل الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى، أن "المجلس صوّت على المخصصات الوقتية لمعظم منتسبي وزارة الداخلية، وعلى مقترح وزير الداخلية بشأن ترميز الأسلحة الخفيفة لجميع الوزارات والدوائر الأمنية، بما يسهم في ضبط هذه الأسلحة ومعرفة حائزيها".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "بأهمية دعم ومساعدة المحافظات في إجراءاتها لمعالجة ظروف شح المياه خلال فترة الصيف، مع إمكانية تأمين العجلات الحوضية ومساندة المحافظات التي تحتاج إلى المياه".

وناقش المجلس، بحسب البيان، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتمّ إقرار مجموعة توصيات تخصّ القضايا التي تمّ طرحها خلال هذه الجلسة.