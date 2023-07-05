بعد وثائقي يونيو.. هل تكرر سيناريو نصر أبو زيد مع أسامة أنور عكاشة؟

فى أكتوبر 2004؛ أعلن أحد المحامين فى تصريحات لوكالة أنباء رويترز أنه أقام دعوى قضائية للتفريق بين أسامة أنور عكاشة وزوجته لأنه سبّ "الصحابي عمرو بن العاص" على حد قول المحامي، وهو ما دفع جريدة "أخبار الأدب"في 24 أكتوبر 2004 لطرح هذا السؤال:"هل يتكرر سيناريو نصر حامد أبو زيد مع أسامة انور عكاشة؟"، وقتها لم يكن حكم المحكمة المصرية بالتفريق بين د.نصر حامد أبو زيد وبين زوجته قسراً، على أساس «أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم» بسبب كتاباته التي أثارت ضجة إعلامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي واتُهم بالردة والإلحاد.

بمناسبة إعلان قناة "الوثائقية" عرضها (الجزء الأول) من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة (27 يوليو 1941 - 28 مايو 2010) في شهر يوليو الجاري، والذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر حوالي أربعين عامًا؛ ثمة محطات وعثرات مختلفة مر بها أسامة أنور عكاشة ومرت به؛ منها أزمة تصريحاته عن الصحابي عمرو بن العاص بعدما أعلن في برنامج القاهرة اليوم الذي بثته قناة اليوم التابعة لشبكة أوربت الفضائية بعد تصريحاته الصحفية على الهواء مباشرة تمسّكه برأيه، وسخر من محاوره الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي الذي عارض رأيه، حيث تساءل قائلًا:"هو لما يكون ده رأينا في عمرو بن العاص أبقى خرجت عن الإسلام أو أنكرت ما هو معلوم من الدين؟"، كما قال أيضًا:"إن ابن العاص لا يستحق أن يمجد في عمل درامي من تأليفه".

أسامة أنور عكاشة قال في لقائه بجريدة" أخبار الأدب"، إنه لم يتلق شيئاً رسمياً بهذا الخصوص، كما أكد علي أن قرار تحريك الدعوى في يد النائب العام وأنه لا يعتقد أن شيئاً من هذا يمكن ان يحدث، وانه لم يتعرض لصحيح الدين أو احد العشرة المبشرين بالجنة، وأكد "عكاشة" علي أنه يري أن مثل هذه الأزمة تكون بمثابة فرصة لإعادة قراءة التاريخ.

يوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًا وفكريًا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في حد ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل: سؤال الهوية المصرية، كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

يشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم ونجمات الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، عبد العزيز مخيون، صابرين والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، ومنهم: سيد محمود، عبد الله السناوي، ماجدة موريس وحمدي عبد الرحيم.

حصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس 1962، عمل بعد تخرجه أخصائيًا اجتماعيًا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسًا في مدرسة بمحافظة أسيوط وذلك بالفترة من عام 1963 إلى عام 1964 ، ثم انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ وذلك بالفترة من عام 1964 إلى عام 1966 ، انتقل بعدها للعمل كأخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر وذلك من عام 1966 إلى عام 1982 عندما قدم استقالته ليتفرغ للكتابة والتأليف.

من أعماله الروائية:"خارج الدنيا، مجموعة قصصية صدرت عام 1967، أحلام في برج بابل، رواية صدرت عام 1973، مقاطع من أغنية قديمة، مجموعة قصصية صدرت عام 1985، منخفض الهند الموسمي، رواية صدرت عام 2000، وهج الصيف، رواية صدرت عام 2001، سوناتا لتشرين، رواية صدرت عام 2010"، أما من أعماله الدرامية:"على أبواب المدينة، المشربية، الحب وأشياء أخرى، وأدرك شهريار الصباح،أنا وأنت وبابا في المشمش، الراية البيضا".