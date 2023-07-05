الأولى بمدرسة مسطرد الزراعية بالقليوبية: ذاكروا ولا تعتمدوا على الغش

قالت مريم محمود، الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 464 من 540 بنسبة 85% قسم تصنيع غذائي بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات، إنها فوجئت باتصال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتهنئتها بحصولها على ذلك المركز، وأنها كانت في غاية السعادة هي وأسرتها.

وأضافت مريم أنها كانت تداوم على المذاكرة 7 ساعات يوميا، مع تنظيم الوقت والمواد الدراسية، منوهة بأن أسرتها كانت تثق فيها وتدعمها ويتنبأون بتفوقها.

وتابعت بأنها ستلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، لأنها تتمنى أن تكون طبيبة تغذية، لأنها تعشق ذلك المجال، لافتة إلى أنها كانت تعتمد في مذاكرتها على الدروس الخصوصية والكتب المدرسية.

وقدمت مريم محمود، نصيحة لجميع الطلاب للتفوق وهي أن يذاكروا منذ بداية الدراسة ولا يعتمدوا على الغش.

وفي سياق متصل قالت أية حمدي عيد الحاصلة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالتعليم الزراعي للمدارس الفنية الزراعية المتقدمة 5 سنوات والحاصلة علي مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي من مدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية انها كانت تحلم ان مهندسة زراعية لتحقيق حلم والدتها الراحلة.

أكدت أية أنها بذلت قصاري جهدها لتكون من المتفوقين وكانت تتوقع ان تكون ضمن الأوائل مشيرة أن التعليم الفني في مصر تطور بشكل جعله أن يكون في مكانة متميزة.

من جانبه قال حمدي عيد والد أية إنه سعيد بتحقيق حلم زوجته الراحلة وتفوق نجلته مشيرًا إلى أن حلم الراحلة كان أن تكون أية مهندسة وهو ماسعت بكل جهد لتحقيقه أية وخاصة بعد وفاة والدتها لتحقيق حلمها مشيرًا إلى أنها تعثرت في مجموع الثانوية العامة في الإعدادية لظروف خاصة ولكنها عوضت وأصبحت الاولى على الجمهورية وستلتحق بكلية الزراعة.