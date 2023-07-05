مديرية "أوقاف الجيزة" تطلق قافلة دعوية للواحات البحرية غدًا

أعلنت مديرية أوقاف الجيزة، إطلاق قافلة دعوية غدًا الخميس، إلى الواحات البحرية، وتستمر على مدار يومين 6 و7 يوليو 2023، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضحت مديرية أوقاف الجيزة، أن القافلة الدعوية المتجهة إلى الواحات البحرية، ستتضمن إقامة 12 ندوة دينية بالمساجد الكبرى يوم الخميس الموافق 6/7/2023م بعد صلاة العشاء.

وأكدت مديرية أوقاف الجيزة، أنه في اليوم التالي، سيجتمع وكيل الوزارة مع الأئمة الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بمسجد الفتح بالباويطي، ثم أداء صلاة الجمعة بـ 15 مسجداً من المساجد الكبرى بالواحات، تعقبها إقامة المقرأة النموذجية بمسجد الرحمن بالباويطي بعد صلاة الجمعة.

وتابعت: "الحضور والمشاركة في مقرأة الجمهور يوم الجمعة الموافق 7/ 7 /2023 بمسجد العارف بالله بالباويطي بعد صلاة العصر".