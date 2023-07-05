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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الشناوى يرحب بالانتقال إلى النصر السعودى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أفادت تقارير صحفية سعودية أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، يرحب بالانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لموقع "سبورت 24" السعودي، فإن إدارة نادي النصر جددت رغبتها في التعاقد مع محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

وأجرى مسئولو النادي السعودي، اتصالاتهم بالحارس الدولي المصري لبحث إمكانية التعاقد معه قبل بداية الموسم الجديد.

وأبدى الشناوي ترحيبه بالانتقال إلى الفريق السعودي، مُطالبًا النصر بحسم الأمر مع إدارة الأهلي.

وارتبط اسم محمد الشناوي بالانتقال إلى النصر السعودي بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا والتي أبعدته عن المباريات خلال المباريات الأخيرة قبل انتهاء الموسم.

أخبار محمد الشناوي النصر السعودي الاهلى الدورى المصرى الدوري السعودي للمحترفين

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