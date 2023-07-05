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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. دار الأوبرا المصرية تحتفل برأس السنة الهجرية

دار الاوبرا المصرية
دار الاوبرا المصرية

تقيم دار الأوبرا المصرية، الثلاثاء المقبل الموافق 18 يوليو، احتفالية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في الاحتفالية كل من الفنان وائل الفشني، والفنان محمود هلال، والفنانات نهي حافظ وأميرة أحمد وآيات فاروق، والفنانين مصطفي النجدي وأحمد العمرى وأحمد حسن، والفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور علاء عبدالسلام.

رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. تعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية. بينما يعد الشيعة أن محرم هو شهر الحزن والأسى لأن فيه ذكرى وفاة الحسين بن علي وأصحابه في يوم عاشوراء، في بعض البلدان الإسلامية يعد الأول من محرم إجازة رسمية.

وبداية اعتماد التاريخ الهجري في سنة 17 هـ، حيث اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التأريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية، ومما ذُكر في سبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدأوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.

حيث إن التقويم القمري الإسلامي أقصر من السنة الشمسية بـ11 إلى 12 يومًا، فإن محرم يأتي في مواسم أو فصول مختلفة في السنة الميلادية. تواريخ البدء المقدرة لمحرم هي كما يلي (جميع المواعيد في المستقبل هي تقديرات وتعتمد على رؤية الهلال الجديد)، كما أن الشهر يبدأ عند غروب الشمس في اليوم السابق.

رأس السنة الهجرية دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير الفنان وائل الفشني الفنان محمود هلال نهي حافظ الدكتور علاء عبد السلام

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