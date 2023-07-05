الأرز بـ 21 جنيهًا.. الغرف التجارية تزف خبرًا سارًا للمواطنين

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب التراجع في أسعار الأرز وبعض السلع مؤخرًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية " صدي البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تراجعا في أسعار بعض السلع، نتيحة لانخفاض الأسعار العالمية، والتي أثرت بالتبعية في السوق المحلية.

وأضاف، أن هناك تراجعا في أسعار الأرز والزيوت بأنواعها المختلفة، موضحًا أن السبب الرئيسي هو تسهيل إجراءات الإفراج في الموانئ المصرية، وزياة المنافسة في الأسواق والتي تخلق نوعا من تراجع الأسعار.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن سعر الأرز يتراوح بين الـ21 جنيهًا و23 جنيهًا، وأن سعر الزيت انخفض 5 جنيهات.