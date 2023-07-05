ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرز بـ 21 جنيهًا.. الغرف التجارية تزف خبرًا سارًا للمواطنين

الأرز
الأرز

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب التراجع في أسعار الأرز وبعض السلع مؤخرًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية " صدي البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تراجعا في أسعار بعض السلع، نتيحة لانخفاض الأسعار العالمية، والتي أثرت بالتبعية في السوق المحلية.

وأضاف، أن هناك تراجعا في أسعار الأرز والزيوت بأنواعها المختلفة، موضحًا أن السبب الرئيسي هو تسهيل إجراءات الإفراج في الموانئ المصرية، وزياة المنافسة في الأسواق والتي تخلق نوعا من تراجع الأسعار.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن سعر الأرز يتراوح بين الـ21 جنيهًا و23 جنيهًا، وأن سعر الزيت انخفض 5 جنيهات.

مواد متعلقة

330 ألف مهاجر.. لماذا ارتفعت طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبى؟

مدحت العدل لـ"الشاهد": لم يتوقع أحد هذا السقوط السريع لجماعة الإخوان

مدحت العدل لـ"الشاهد": صورنا مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان

مدحت العدل لـ"الشاهد": رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسى

مدحت العدل لـ"الشاهد": مرسى كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد

جان رامز يهدى منى الشاذلى بوكيه ورد.. وكرارة: بتصغرنا.. العيال دى هتوصل

أبطال فيلم "البعبع" يوجهون التحية لأهل إمبابة: "كانوا شايلنا على دماغهم"

جمال الكشكى: الحوار الوطنى وثورة 30 يونيو ضربتان قويتان لجماعة الإخوان

الأكثر قراءة

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بعد حريق سوق عين شمس.. عامل الخردة: "هربت خوفًا من الأهالى"

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

التحقيق فى مصرع تاجر أغنام بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا