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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: تحركات روسيا فى محطة زابوريجيا تنذر بحادث نووى خطير

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن أن تحركات روسيا في محطة زابوريجيا تنذر بحادث نووي خطير.  
وأضافت الخارجية الأوكرانية، أن روسيا نشرت قوات عسكرية ووضعت متفجرات في 3 مفاعلات بمحطة زابوريجيا. 

وفي سياق متصل، كانت قد أفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في 5 يوليو أن القتال العنيف مستمر في مناطق باخموت وليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك، مضيفة أنه كان هناك 40 اشتباكًا قتاليًا في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش في آخر تحديث له: "يواصل جنودنا القيام بأعمال هجومية جنوب وشمال مدينة باخموت، متحصنين في الحدود التي تم تحقيقها".

وأضافت أن أكثر من 15 مستوطنة، بما في ذلك Vasyukivka وMarkove وBohdanivka وKhromov، تعرضت لقصف مدفعي روسي.

كما قال الجيش إن الجيش الروسي كثف عمليات الاستطلاع والتخريب في المناطق الحدودية بالقرب من بلدة سيفرسكي.

في غضون ذلك، قال محافظا كورسك وبلجورود في روسيا إن المناطق تعرضت لإطلاق نار من القوات الأوكرانية عبر الحدود في الساعات الأولى من يوم 5 يوليو، مضيفين أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

قال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف عبر Telegram في وقت مبكر من يوم 5 يوليو: "بلدة فالويكي تتعرض لنيران القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف جلادكوف أن "نظام الدفاع الجوي نجح لكن هناك دمارًا على الأرض".

وفي بيان منفصل ، قال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك شمال بيلغورود وعلى الحدود مع أوكرانيا أيضًا، إن مدرسة ومنزلًا خاصًا تضررا عندما اندلعت النيران في قرية تيوتكينو.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء،  إنه دمر تشكيلًا للقوات الروسية في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك، بينما اتهم ممثلو القوات الروسية كييف باستهداف مستشفى، مضيفًا أن مدنيًا قُتل وأصيب 36 نتيجة للهجمات.

وقال الجيش الأوكراني في بيان "نتيجة التأثير الناري الفعال لوحدات قوات الدفاع، لم يعد هناك تشكيل آخر للإرهابيين الروس في منطقة ماكيفكا المحتلة مؤقتًا".

أوكرانيا الخارجية الاوكرانية زابوريجيا نووي خطير

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