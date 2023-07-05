خبير سياحي: تسهيل الحصول على التأشيرات رفع معدلات تدفق السياحة العربية

قال محمد ثروث، عضو غرفة شركات السياحة، إن التسهيلات التى قدمتها الدولة مؤخرًا، للحصول على التاشيرات السياحية لدخول البلاد، ساهمت في مزيد من التدفق السياحي من أسواق “العراق وتركيا وايران”.

وأضاف “ثروت” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأسواق السياحية الجديدة التى دخلت من جديد إلى مصر تُساهم في انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للسوق السياحي المصري.

وتابع أن المقصد المصري يشهد خلال هذه الأيام، استمرارًا في توافد الجنسيات العربية مع انتهاء موسم الحج، والتي تشمل وفودًا من “المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت”.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات «خطوة على الطريق» لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.