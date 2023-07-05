مشروع مشترك بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وجامعة صوفيا اليابانية



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق الاستدامة كأحد محاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والذي يقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية لتحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح من خلال توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مُخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، بالاضافة لأهمية إنشاء شراكات دولية لتنفيذ مشروعات من شأنها الدعم الاجتماعي والاقتصادي وتنشيط البحث العلمي.



وفي هذا الإطار، استقبل د. إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وفدًا من وكالة الجايكا اليابانية، لبحث إنشاء مشروع مُشترك يهدف إلى تنمية ودعم المجتمعات في تنفيذ مشروعات من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعة صوفيا اليابانية، وبدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وذلك بحضور لفيف من أعضاء الشُعب العلمية بالهيئة.



وشهد اللقاء موافقة الجانب الياباني علي المشروع، وقد تم الاتفاق على الإطار العام للمشروع والخطة التنفيذية والتي سوف يتم التوقيع عليها في سبتمبر القادم، على أن يتم بدء تنفيذ المشروع في أبريل من العام القادم؛ حيث يهدف المشروع إلى دراسة محافظة الوادي الجديد ووضع أطر اجتماعية واقتصادية تنفيذية من خلال مؤسسات الجايكا اليابانية عن طريق وضع خريطة عمل المشروع والتعاون من الجهات المعنية مثل محافظة الوادي الجديد وجامعة جنوب الوادي وتوضيح دور كل شريك في تحقيق أهداف المشروع.



‏وأكد د. إسلام أبوالمجد على أهمية إبرام المشروع المشترك مع جامعة صوفيا اليابانية، ومساهمته في تحقيق التنمية المُستدامة ببعض الأقاليم الجغرافية في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يُحاكي مؤشر التنمية المستدامة رقم 17 والذي يؤكد على إحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، كما يُمثل المشروع أحد مخرجات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (cop 27) والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، مضيفًا أن المشروع سيقوم بدراسة المياه والتنمية بمحافظة الوادي الجديد.



‏وأوضح د. إسلام أن المشروع سيقوم ببحث وضع نظام مُستدام لإدارة التربة والمياه في منطقة الواحات الداخلة على مستوى المزارع الصغيرة وصغار المزارعين، كما سيقوم بمراقبة تملح التربة نتيجة لنظم العرض والمياه الجوفية، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة التربة والإنتاجية ويستخدم المشروع الآليات الحديثة من الصور الفضائية والمُستشعرات الأرضية والذكاء الاصطناعي لبناء نموذج لدعم محافظة الوادي الجديد في تطوير منطقة الواحات الداخلة ودعم المزارعين في الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية.