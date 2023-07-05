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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدينة سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أعمال تمهيد وتوسعة شارع الرئيسية والفرعية بمنطقة رمل الحدادين ومنطقة أبوبكر الصديق وذلك بواسطة سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى السيولة المرورية بالمناطق المذكورة.

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جاء ذلك من منطلق حرص الدولة علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة المستمرة للأعمال مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ مطروح مدينة سيوة معدات الحملة الميكانيكية

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