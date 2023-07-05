سكاى سبورتس: أرسنال ينهى صفقة ديكلان رايس مقابل 105 ملايين إسترلينى

تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض أرسنال مفاوضات امتدت على مدار الشهر الماضي مع وست هام لضم اللاعب الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن أرسنال أتم التعاقد مع ديكلان رايس أمس، في صفقة تصل قيمتها إلى 105 ملايين جنيه استرليني، مشيرة إلى أن أرسنال سيدفع قيمة الصفقة على عامين.

ولعب ديكلان رايس 50 مباراة بقميص وست هام خلال الموسم المنقضي، وسجل 5 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأكدت سكاي أن رايس اجتاز الفحص الطبي لأرسنال خلال الأيام الماضية، مقتربًا من توقيع عقد طويل الأمد مع النادي اللندني.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 245 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.