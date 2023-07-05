29 يوليو.. هاني شنودة يحيي حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري

يحيي الموسيقار هاني شنودة، حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في دورته السادسة عشرة، يوم 29 يوليو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم “شنودة” في الفقرة الأخيرة من الحفل، عددً من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ "ميدلي" من أعمال الفنان عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.

واعلن المهرجان القومي للمسرح المصري في وقت سابق، عن انطلاق دورته المقبلة باسم الفنان الكبير عادل إمام، تكريمًا له عن مجمل أعماله الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة.

وتنطلق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري خلال الفترة من 29 يوليو ويستمر حتي 14 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.