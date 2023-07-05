التحقيق فى مصرع تاجر أغنام بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل تاجر أغنام سقط على رأسه لوح خشب ألقاه جاره من الطابق العاشر بعقار في منطقة حجر النواتية شرق المحافظة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي ووفاة شخص بالعقار رقم 114 بشارع حجر النواتية، المكون من أرضي و13 طابقًا علويًا بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "أحمد.ك.ر"، تاجر أغنام وشهرته "بطيخة"، 38 سنة، ملقى على الأرض غارقًا بالدماء.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار إصابة بجرح قطعي وتهتك بالرأس وتلاحظ وجود ألواح خشبية بجواره على سلم ومنور العقار، كما تبين من المعاينة وجود شقة بالطابق العاشر بذات العقار بدون باب بها أعمال تشطيب.

وبسؤال شهود عيان، قرروا أن المتوفي، يملك شادر أغنام بذات الشارع، توجه رفقة جاره حازم لأخذ خشب موجود بالشقة بالطابق العاشر يقطنها الأخير، لاستخدامها في عمل شادر للأغنام.

وأشار الشهود في المحضر، إلى أنهم عقب نصف ساعة سمعوا صوت خبط وشاهدوا حازم في الشارع يصرخ واكتشفوا أن المجني عليه غارق في الدماء ومتوفى بمدخل العقار.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتوفى اتفق مع جاره على أن يصعد للطابق العاشر ويرمي ألواح الخشب بينما يقف هو بمدخل بالطابق الأرضي لالتقاطها ورصها، إلا أن أحد الألواح سقط على رأسه وتوفي في الحال، تم تحرر المحضر رقم 8662 لسنة 2023 إداري الرمل ثان، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات، والتى قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.