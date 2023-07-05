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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التربية النوعية بسوهاج تستقبل زيارة لجنة الأعلى للجامعات لتقييم نسب التطوير وحجم الإنجازات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، أعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى إطار زيارتهم الدورية لكلية التربية النوعية لمتابعة خطة التطوير وحجم الإنجازات التي تحققت منذ افتتاحها، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء شعبان عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث ضمت اللجنة كلا من الدكتورة ماجدة محمد عبدالعزيز خبير الإعلام بلجنة القطاع، والدكتور محمد سعيد أحمد عميد كلية التربية النوعية بجامعة قنا، والدكتور وجدي رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

وقد رحب الدكتور مصطفي عبدالخالق، بزيارة أعضاء اللجنة للجامعة، التى تمثل حافزاََ مهماََ ودفعة قوية للأمام لمواصلة الجهود التى تبذلها الكلية لتحقيق خطتها التطويرية وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وتقديم كوادر متخصصة فى عدد من المجالات الهامة لخدمة المجتمع، مؤكداً أن إدارة الجامعة لاتألو جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم، وتوفير التيسيرات اللازمة وتلبية جميع متطلبات العملية التعليمية التي تحتاجها الكلية، لتقديم رسالتها على الوجه الأمثل.

وقالت الدكتورة لمياء شعبان، إن اللجنة أجرت جولة داخل مبنى الكلية للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة بها، حيث تفقدت أقسام الكلية والمعامل ونماذج مختلفة من المشروعات الطلابية المميزة، إلى جانب التوجه إلى الورش التدريبية الخاصة بأقسام الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية والتربية الموسيقية، مشيرة إلى إعجاب اللجنة بالمواهب الطلابية الواعدة سواء الفنية أو الغنائية.

كما أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج عن انتهاء عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية الجديدة بالجامعة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تتضمن هذه المشروعات المرحلة الأولى من مشروع مبنى الإسكان الطلابي بالكوثر، ومبنى معامل العلوم الطبية الأساسية بالمقر القديم للجامعة، ومبنى معامل كلية الصيدلة بالمقر الجديد، بالإضافة إلى مبنى الدراسات البيئية والبحرية بالقصير.

وأوضح عبدالخالق أن هذه المنشآت تأتي في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت قفزات كبيرة وتطوراً هائلاً في التوجهات التعليمية والبحثية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي كماً ونوعاً، لافتاً إلى حرص الجامعة علي رفع المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع وكفاءة المخرجات البحثية، بما يجعل منها منظومة أكاديمية وبحثية وخدمية طبية متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم غداً الخميس استلام مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، واستلام مبني معامل العلوم الطبية الأساسية يوم الأحد الموافق 9 من نفس الشهر، بالإضافة إلى استلام معامل كلية الصيدلة يوم الأربعاء الموافق 12 من يوليو الجاري، على أن تختتم سلسلة الاستلام الابتدائي بمبنى الدراسات البيئية والبحرية بالقصير وذلك يوم الخميس الموافق 13 من يوليو الجاري

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