تغريم شاب 50 ألف جنيه لاختراقه حساب زوجته فى قنا

قضت محكمة جنح استئناف قنا، برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين مصطفى فواز، ومحمد الجزار، وأمانة سر مدحت يوسف، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي ونشر عبارات تنال من سمعتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2022، عندما قامت السيدة "إ.ن.ح" مقيمة في مركز نجع حمادي، شمالي قنا بتحرير محضر ضد زوجها "م.ل.ع" تتهمه باختراق حسابها الخاص عبر موقع "فيسبوك" وقام بنشر عبارات تتضمن لها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنح اقتصادية قنا والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".