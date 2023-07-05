رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المنشآت الجديدة بشرق النيل

تفقد رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت الجديدة الجاري العمل بها بمجمع (330 فدانا بشرق النيل)، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ لكافة المشروعات القائمة للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني.



ووجه رئيس الجامعة- فى- تصريح له اليوم- بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة طبقاً للجدول الزمنى للخطة المعتمدة، وذلك بعد تفقد مراحل تنفيذ تلك المشروعات.



وأكد رئيس الجامعة اتباع المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المبنى كل حسب تخصصه ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، مبديا بعض الملاحظات، مشددا على الالتزام بكافة معايير واشتراطات السلامة والدفاع المدني.