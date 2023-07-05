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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 138 ألفًا و49 مواطنًا ضمن مبادرة "100 يوم صحة" في كفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

شهدت مبادرة "100 يوم صحة"، إقبالًا كبيرًا من الأهالي؛ لتلقي الخدمات الطبية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة آمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، منسق حملة "100 يوم صحة" عن محافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم فحص 138 ألفًا و49 مواطنًا، ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ انطلاقها الأحد، 25 يونيو حتى 4 يوليو 2023، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة، ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، ومبادرات الصحة العامة لـ 15 ألفًا و615 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 3401 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تطعيم 125 ألفًا و552 طفلًا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية  والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تمكنت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 17 ألفًا و736 منتفعًا، بالإضافة إلى 18 ألفًا و 4 زيارات للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 17 ألفًا و105 وسائل تنظيم الأسرة، وعمل 10 آلاف و963 زيارات عن طريق الرائدات الريفيات.

وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 1850 مترددًا، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 71 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 345 منشأة غذائية، وأخذ 78 عينة مواد غذائية، وتحرير 269 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 23 منشاة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة إلى إعدام 317 أغذية مختلفة، و58 لتر سوائل، وتم المرور على 127 محطة لمياه الشرب و32 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

السيسي الصحة مبادرة 100 يوم صحة مواطنين كفر الشيخ

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