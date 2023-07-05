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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين التعدي على حرمة القرآن الكريم والمقدسات الدينية

اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين التعدي على حرمة القرآن الكريم والمقدسات الدينية

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

  

 

 أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصرف المتطرف غير المسئول الذي حدث في مملكة السويد مؤخرًا، حيث تم التعدي على حرمة القرآن الكريم خارج المسجد المركزي بالعاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك .
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ظهر اليوم الأربعاء عبر تقنية الزوم مع رؤساء المؤسسات الإعلامية بالدول الأعضاء في الاتحاد.
وتمت مناقشة الآليات المطلوبة لمواجهة تدنيس المقدسات الدينية، والتي تجسدت مؤخرًا في حادثة حرق كتاب الله الكريم في العاصمة السويدية.
واستنكر الاتحاد التدنيس المتكرر للمقدسات الدينية الإسلامية ، مبديا أسفه العميق لإصدار السلطات تصاريح تسمح بتنفيذ ذلك .
ودعا الاتحاد أعضائه الي التناول الإعلامي المكثف وإنتاج البرامج التي تتناول التعايش بين المواطنين ، كافلة للحريات الشخصية و حرية التعبير مع عدم المساس بالمقدسات الدينيةً .
وطالب الاتحاد بالتوجه الإعلامي الي الدول الغربية و إقامة الورش والمحاضرات هناك، ودعوة الإعلاميين والصحفيين من أجل الحوار مما ينعكس ذلك عبر وسائل الاعلام لديهم.
واكد علي ضرورة التنسيق مع الأجهزة المتفرعة ، والمتخصصة و الجامعات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و المتواجده في مختلف العواصم العالمية ( انقرة ، الرباط ، القاهرة ، جدة، دكا …) من اجل تفعيل إيصال الرسالة السابقة ، كل كيفما يتيح له مجاله، و من اجل العمل في محيطه الجغرافي
وشدد علي ضرور التواصل مع الجاليات المسلمة في الدول الغربية ومدها بالبرامج والمحاضرات التي تدعو على التعايش السلمي والحوار واحترام الاخر وعدم التمييز الديني.
وأكد علي ضرورة الاهتمام بالاعلام الالكتروني و منصاته المختلفة وانتاج محتوي عصري من خلال التعاون مع كل الدول الاعضاء ، علي ان يكون عاكسًا لروح الدين السمح و الخلق الإنساني القويم.
وذكر البيان أنه تم اقتراح بتشكيل لجنه خاصة بالاعلام الالكتروني بالاتحاد منوطة بهذه المهمة ، كما تم اقتراح بتيسير مهمتها إداريا سواء بالمحتوي او بزيادة عدد الأعضاء من مختلف البلدان .
وقرر الاتحاد عقد اجتماعات دوريه لايجاد اليات و متابعة تنفيذ المقترحات السابقه من خلال لجان الاتحاد المنبثقه.
 

اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي الأضحي المبارك الدكتور عمرو الليثي الدول الأعضاء الدول الغربية

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