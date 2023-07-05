محافظ بورسعيد: بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم بالضواحي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات بحي الضواحي، بالبدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم بالضواحي، وذلك استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقوموا بالمرور على المنازل بمنطقة زمزم لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية، و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم، لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين و تساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف؛ للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.

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