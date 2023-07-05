ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم بالضواحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات بحي الضواحي، بالبدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم بالضواحي، وذلك استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقوموا بالمرور على المنازل بمنطقة زمزم لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع  النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية،  و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم، لجميع المشروعات التي  تحقق سبل الراحة للمواطنين و تساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف؛ للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.

IMG-20230705-WA0187
IMG-20230705-WA0187
IMG-20230705-WA0186
IMG-20230705-WA0186
إعداد العمالة اعلى مستوى الجمع المنزلي الجهات التنفيذية الحض استكمال

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بنسبة نجاح 64.47%.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

فعال| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لنظامي 3 و5 سنوات

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

موظف بنك يختلس 70 مليون جنيه من حسابات العملاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا