رصف شارع الجلاء بمركز ديروط فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارِ رصف شارع الجلاء بمركز ديروط ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا.

وأكد استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والإمكانات المتاحة، مؤكدًا اهتمامه بمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة لتوفير السيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وكان محافظ أسيوط، قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الرصف التي يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

في هذا الإطار، تابع محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، أعمال رصف شارع الجلاء بالمركز وتركيب ودهان البلدورات وبلاط الإنترلوك بمشاركة حسام عبدالناصر، وحسام الدين خديوي، نائبا رئيس المركز ومسئولي الإشغالات وذلك طبقًا للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى متابعته لأعمال ومراحل الرصف والإشراف المباشر عليها بناءً على تعليمات محافظ أسيوط، حتى الانتهاء من تلك الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة، مشيرًا إلى العمل على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، سواء الداخلية منها أو الخارجية تباعًا ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

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