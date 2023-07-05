سمير عبد المعز يتوج بأول ذهبية لمصر بالبطولة الإفريقية للبوتشا

حصل اللاعب سمير عبد المعز على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجح اللاعب سمير عبد المعز في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب جنوب إفريقيا.

ومنذ انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس ٢٠٢٤ شهدت سلسلة انتصارات للمنتخب المصري حيث فوز اللاعب مهند أمين على بطل جنوب إفريقيا وفازت تسنيم جودة علي بطله جنوب افريقيا وحققت هناء محمد الفوز على بطله توتس.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل عن سعادته الكبيرة بعد حصد أول ذهبية لمصر .

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز بأكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.

وكشف أحمد آدم ان منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا في نسختها الحالية غاية في القوة نظراً لانها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ووجه الدكتور أحمد آدم الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة للدعم المستمر للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

كما وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعم بقوة لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات مشيراً الى أن هذه الانتصارات التى تحققها كافة المنتخبات تاتي نتيجة دعم الدولة المصرية متمثلة في جهد ومتابعة وزير الرياضة المصري لكافة الأحداث الرياضية.

وعبر محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بحصول سمير على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب مصر.

وعلى صعيد آخر، أكد الدسوقي حامد عضو مجلس الإدارة ، على توفير المناخ الجيد ومتطلبات جميع لاعبي بعثة المنتخب النصري، من أجل تحقيق حلم التأهل لاولمبياد باريس 2024.

وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتى 8 يوليو الجاري.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث