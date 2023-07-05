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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى عن حفر 35 بئرًا استكشافية: تعظيم الاستفادة من موارد مصر التعدينية

الدكتور محمد البهواشى
الدكتور محمد البهواشى

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على إعلان وزارة البترول عن تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لحفر 35 بئرًا استكشافية، مؤكدًا أن وزارة البترول تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من موارد مصر التعدينية، ومياهنا الإقليمية والدلتا.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطوة تعد نقطة تحول في مزيج الطاقة الذي تمتلكه مصر، لافتًا إلى أن عمل شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي سيعد نقطة تحول لمزيد من المخزون النفطي في البحر الأحمر.

 

وأوضح أن وزارة البترول تسعى جاهدة للتوسع في الانتقال للاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من مواردها والتخلص من الوقود الأحفوري من خلال نهج أولي لتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق قيمة مضافة من إعادة استخدام الغازات الكربونية مرة أخرى متمثلة في غازات الشعلة.

 

وأكد أن وزارة البترول تتحول للاقتصاد الأخضر خطوة بخطوة بالاعتماد على الغاز الطبيعي، لتتحول الدولة المصرية بفضل اكتشاف حقل ظهر من دولة تستورد الغاز الطبيعي لسد احتياجاتها الأساسية لدولة بها اكتفاء ذاتي ثم دولة متقدمة في تصدير الغاز بداية من الغاز الطبيعي حتى محطات الإسالة في شكله المسال.

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