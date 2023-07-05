الأولى بالدبلومات الفنية الفندقية: حلمى الالتحاق بكلية السياحة والفنادق

أعربت الطالبة فيرينا أسامة، الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية "فندقي" من الإسكندرية، عن سعادتها بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها كانت تتوقع التفوق ولكن ليس أن تكون الأولى على الجمهورية.

وقالت خلال حديثها لـ"الدستور" إنها تلقت نبأ حصولها على المركز الأول جمهوريًا من خلال مكالمة هاتفية من مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وأخبرها بذلك، فكانت صدمة من الفرحة والمفاجأة لها ولجميع أفراد أسرتها.

وأوضحت أنها بعد المرحلة الإعدادية اختارت طريق التعليم الفني، ولم تكن متحمسة للثانوية العامة، رغم أنها كان مجموعها يسمح بذلك، فالتحقت بالمدرسة الثانوية الفندقية 5 سنوات بمحرم بك، قسم أغذية ومشروبات، وتلقت التدريب العملى وخبرات اكتسبتها من المدرسة، مشيرة إلى أنها حصلت على مجموع 92.5%، وتطمح باستكمال دراستها بكلية السياحة والفنادق واتخاذ طريق العمل في السياحة.

وعن خطة المذاكرة أشارت إلى أنها كانت في البداية تذاكر 4 ساعات، ثم زادت ساعات المذاكرة إلى 7 ساعات بتركيز، لافتة إلى أنها كانت تعتمد على مذاكرتها وتحصيلها على المدرسة ومجموعات التقوية، ولم تحصل على أي دروس خصوصية، وكانت تتلقى الدعم المعنوي من جميع أفراد أسرتها الذين كانوا دائمًا بجانبها.

ويعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2023، اليوم، حيث من المقرر أن يعلن الوزير نسب النجاح فى كل شعبة وأسماء الأوائل، كما يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى المدارس خلال الـ48 ساعة القادمة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.