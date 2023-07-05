هل يعيد المدير الفنى الإسبانى مارسيليا إلى منصة التتويج في الموسم المقبل؟

لأنه لم يحقق ما كان منتظرًا منه خلال قيادته الفنية لفريق أولمبيك مارسيليا في الموسم الماضي، قررت الإدارة الاستغناء عن خدمات الكرواتي إيجور تودور، رغم أن عقده كان مستمرًا لموسم مقبل.

مارسيليا مع تودور

تحت قيادة فنية من تودور لم ينجح الفريق في حصد لقب، فقد أنهى بطولة الدوري الفرنسي بالمركز الثالث برصيد 73 نقطة جمعها من 22 انتصارا، و7 تعادلات، و9 هزائم.

في بطولة كأس فرنسا خرج من دور الثمانية على يد فريق أنيسي الذي يلعب الدرجة الثانية بضربات ترجيحية 6 – 7 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا تذيل المجموعة الرابعة بـ6 نقاط فقط حصدها من انتصارين على فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجتي 4 – 1، وهدفين نظيفين في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في حين تلقى 4 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعقب الاطاحة بتودور اتجهت ادارة مارسيليا إلى الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال لتولي المسئولية الفنية للفريق في الموسم الجديد.

مارسيلينو مع أتلتيك بلباو

كانت آخر تجربة تدريبية لمارسيلينو مع فريق أتلتيك بلباو الإسباني، وكان قد تولى المهمة في يناير من عام 2021 خلفا للإسباني جايزكا جاريتانو، وكان الفريق في بطولة الدوري الإسباني بالترتيب التاسع برصيد 21 نقطة جمعها في 17 أسبوعا إذ فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3، وانهزم في 8 مباريات.

بقيادة فنية من مارسيلينو لم يتغير مركز أتلتيك، إذ أنهى المسابقة في المركز التاسع بـ46 نقطة حصدها من 11 انتصارا، و13 تعادلا، و14 هزيمة.

جمع أتلتيك مع مارسيلينو 25 نقطة في 21 أسبوعا حيث تغلب في 5 لقاءات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 6 لقاءات.

وفي الموسم التالي 2021 – 2022 بقيادة فنية من مارسيلينو تحسن مردود أتلتيك إلى حد ما إذ في الليجا احتل المركز الثامن برصيد 55 نقطة جمعها من 14 انتصارا، و13 تعادلا، و11 هزيمة.

انجازات مارسيلينو مع أتلتيك بلباو

في موسم ونصف الموسم في قيادة أتلتيك على المستوى الفني نجح أتلتيك في انتزاع لقب كأس السوبر الإسباني في موسم 2020 – 2021 من العملاقين ريال مدريد، وبرشلونة إذ في دور قبل النهائي أقصى الريال بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1، وفي المباراة النهائية تغلب على برشلونة بنتيجة 3 – 2.

كما أنه تمكن من قيادة أتلتيك للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس ملك إسبانيا مرتين، المرة الأولى كانت في موسم 2019 – 2020، وانهزم على يد فريق ريال سوسييداد بنتيجة هدف دون رد، والمرة الثانية كانت في موسم 2020 – 2021، وخسر أمام برشلونة بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل.

أحرز لقبا مع فالنسيا

أتلتيك ليس الفريق الوحيد الذي نجح مارسيلينو معه في احراز لقب، فهو استطاع من قبل أن يقود فريق فالنسيا الإسباني للتتوبج بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2018 – 2019 حين فاز في المباراة النهائية على برشلونة بنتيجة 2 – 1.

ويحلم مارسيليا أن يعود إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، فقد بلغ رصيده تسعة في الليج 1، آخرها كان في عام 2010، و10 ألقاب في كأس فرنسا آخرها كان في عام 1989، لقبان في كأس الأبطال الفرنسي آخرها كان في عام 2011.

يعد مارسيليا الفريق الوحيد في فرنسا الذي تمكن من الحصول على التشامبيونزليج في 1993، وهو ما نوه عنه مارسيلينو في المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرا فنيا جديدا، وهذا التنويه يحمله مسئولية عودة مارسيليا إلى إحراز البطولات، فهل يكون على قدر المسئولية؟