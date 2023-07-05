3 مصابين إثر تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

أُصيب 3 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر تصادم وقع بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جرزا بدائرة محافظة الفيوم؛ بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدامهما ببعض.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ يفيد بتصادم سيارتين نقل ببعضهما.

على الفور، هرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل السيارتين بعيدًا عن نهر الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.