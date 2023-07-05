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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تنهي عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة احتفالًا بذكرى 30 يونيو

الدكتور مصطفى عبدالخالق
الدكتور مصطفى عبدالخالق

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن انتهاء عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية الجديدة بالجامعة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، حيث تتضمن هذه المشروعات المرحلة الأولى من مشروع مبنى الإسكان الطلابي بالكوثر، ومبنى معامل العلوم الطبية الأساسية بالمقر القديم للجامعة، ومبنى معامل كلية الصيدلة بالمقر الجديد، بالإضافة إلى مبنى الدراسات البيئية والبحرية بالقصير.

وأوضح عبدالخالق، أن هذه المنشآت تأتي في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت قفزات كبيرة وتطورًا هائلاً في التوجهات التعليمية والبحثية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي كمًا ونوعًا، لافتًا إلى حرص الجامعة على رفع المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع وكفاءة المخرجات البحثية، بما يجعل منها منظومة أكاديمية وبحثية وخدمية طبية متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم غدًا السبت الموافق ٦ يوليو الجاري، استلام مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، واستلام مبنى معامل العلوم الطبية الأساسية يوم الأحد، الموافق ٩ من نفس الشهر، بالإضافة إلى استلام معامل كلية الصيدلة يوم الأربعاء الموافق ١٢ من يوليو الجاري، على أن تختتم سلسلة الاستلام الابتدائي بمبنى الدراسات البيئية والبحرية بالقصير وذلك يوم الخميس الموافق ١٣ من يوليو الجاري.

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