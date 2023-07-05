إصابة 9 أشخاص فى واشنطن جراء تعرضهم لإطلاق نار

أعلنت الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة، عن إصابة تسعة أشخاص بالرصاص جراء تعرضهم لحادث إطلاق نار، بينهم مراهقون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في واشنطن العاصمة.

وقالت ليزلي بارسونز مساعدة رئيس شرطة العاصمة في بيان على تويتر، إنه قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل، تلقت الشرطة بلاغا بشأن إطلاق نار في شارع ميد في الربع الشمالي الشرقي من العاصمة، وذلك حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأوضحت بارسونز أن الضباط اكتشفوا لدى وصولهم وجود العديد من ضحايا إطلاق النار، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 أعوام وآخر 17 عامًا.

وأشارت بارسونز إلى أن سيارة دفع رباعي داكنة اللون شوهدت وهي تسير في الحي وتوقفت، ثم أطلقت النار على الضحايا الذين كانون يحتفلون بعطلة عيد الاستقلال الأمريكي.

وتم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفيات المحلية، فيما يعاني الضحايا من إصابات غير خطيرة حتى الآن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أكثر من مطلق النار في السيارة كذلك لم يتم القبض على أحد بحسب الوكالة.

أسبوع دامٍ في أمريكا بسبب إطلاق النار

وأوضحت الوكالة أن حادثة إطلاق النار في العاصمة هي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع العنيفة، حيث قُتل 28 شخصًا بالرصاص، اثنان منهم في حفل جماعي في بالتيمور في وقت مبكر من يوم الأحد.

كذلك فتح مسلح يرتدي سترة واقية من الرصاص النار في شوارع فيلادلفيا ليل الاثنين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة صبيين، 2 و13 عامًا، قبل أن يستسلم لضباط الشرطة.

كما قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرين عندما أطلق عدة رجال النار عشوائيا على حشد من المئات تجمع في أحد أحياء تكساس عقب احتفال في المنطقة.

ووقع إطلاق النار في حي كومو في فورت وورث في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، بعد حوالي ساعتين من انتهاء مهرجان كومو فيست السنوي.