"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 فى إطلاق نار عشوائى فى بالتيمور

قال ياسر نورالدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن حادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند حدث في الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم، وكان هناك تجمع من المواطنين للاحتفال بما سمي بيوم "بروكلن".

وأضاف "نورالدين"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن شهود عيان قالوا إن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي حتى قام الجاني بإطلاق نار بشكل عشوائي، والذي أودى بحياة 4 مواطنين، وأكثر من 25 شخصا أصيبوا بإصابات بالغة.

- حادثة سابقة أودت بحياة 19 طفلًا

وتابع: في الحال هرعت قوات الشرطة الأمريكية إلى مكان الحادث، وتم وضع سياج أمني حول هذه المنطقة، وأيضًا منذ أيام قليلة شهدت ولاية فرجينيا إطلاق نار أودى بحياة اثنين، ومنذ أسابيع قليلة شهدنا إطلاق نار في مدرسة ابتدائية أودى بحياة 19 طفلًا، وغيرها من الحوادث الأليمة التي أودت بحياة العديد من المواطنين.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إلى أن الشرطة الأمريكية سوف تقوم بعمل مؤتمر صحفي لإطلاع الشعب ووسائل الإعلام على نتيجة الحادث، وسوف تتضح الأمور خلال ساعات قليلة من الآن.