12 فرقة لتنفيذ برنامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة فى سفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عن بدء أعمال الفرق المكلفة من مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة بمكافحة ورش الضباب بمدينة سفاجا للحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض وحماية المواطنين من الأمراض.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللجنة من كل الجهات المعنية بالمدينة تتعاون مع الفرق المكلفة وفرق الرصد من الإدارة الصحية بسفاجا لتنفيذ برامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة ضمن خطة زمنية موضوعة لتغطية كل مناطق وأحياء وقرى سفاجا.

من جهته، أكد الدكتور جورج نائب مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن البرنامج يهدف إلى تقصي أماكن توالد البعوضة وتحقيق مبدأ الإصحاح البيئي وأعمال الرش والمكافحة الخاصة في البؤر التي تعد حاضنة مناسبة ليرقات البعوضة، وذلك بالتعاون مع المنظمات المجتمعية لدعم ومساندة فرق العمل الأمر الذي يؤدي إلى توفير بيئة صحية ومستدامة.

وأكد أن 12 فرقة تعمل بجميع أحياء المدينة حيث تكافح فرقة «فريق الفيوم» منطقة كيلو 8 والمركز السياحي، وفرقة «الجيزة 1 & الجيزة 2» تعمل في منطقة الشباب، وزرزارة الجديدة، والأماكن تحت الإنشاء في المنطقة حتى الوصول للطريق الدائري، وتهتم فرقة «الإسماعيلية» بمنطقة مجلس المدينة من ميدان العروسة - وتقسيم فيلات الألومنيوم - خلف مركز الشباب الإسكان الشرقي ومنطقة الثلاجة، وتكافح فرقة «كفر الشيخ» منطقة خلف مجلس المدينة - الشارع الخلفى حتى مستشفى سفاجا، وفرقة «السويس» تعمل في منطقة الإذاعة والتليفزيون من شارع قهوة النت وفرن الشيماء والإذاعة والتليفزيون، وفرقة «القاهرة» في منطقة الاستاد والكيلو 3، من شارع الاستاد الإسكان الغربى سوق الخضار والكيلو 3، وفرق «دمیاط 1 و2» منطقة الأشغال من شارع السنترال وشارع قرنى حتى مسجد الحسين، وعمارات أبوالنصر - عمارات مبارك - الكيلو ٥، وفرقة «بنى سويف» ومن جمعية عمر بن الخطاب - شارع نادى الشاطئ ومسجد أبوبكر الصديق، فرقة «كفر الشيخ 2» في المنطقة المنطقة الصناعية.