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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ثاني أيامه.. إقبال شباب الغربية علي ملتقي توظيف «فرصة» بمبادرة حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

 

أعداد كبيرة من شباب محافظة الغربية ينضمون لبرنامج “فرصة” للتوظيف الذى يأتى ضمن خطط المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ويشهد ثاني أيامه إقبال كثيف من الشباب الراغب فى التدريب علي كيفية كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية من أجل بيئة عمل جيدة ومناسبة والحد من البطالة وتستمر حتى يوم ٦/٧ تحت مظلة التحالف الوطني التنموني.

يساعد برنامج "فرصة" الشباب، المرأة المعيلة، الأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى تدريب تلك الفئات وتزويدها بمختلف المهارات التى تؤهلهم لإدارة المشروعات التي يوفرها البرنامج.

وقال محمود علي من الغربية:" برنامج فرصة سيساعد الشباب في الحد من  البطالة خاصة بعد تراجع الاقتصاد، ومساعدة الشباب علي بيئة عمل أمنة ومستقرة خاصة الأسر الأكثر إحتياجًا واستفاد عدد كبير من أهالي قرية من البرنامج.


وأكد معتز السيد:" مشاريع حياة كريمة تهدف لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر إحتياجًا وفتحت أول خطوات الطريق خاصة في المجتمعات الريفية، سواء كان النساء والشباب، وحرصت علي توفير لهم فرص عمل ولم تكتفي بالشباب فقط ولكن كان للمرأة دورا فعالا في تلك المشاريع أو التدريب علي الحرف اليدوية وغيرها من الأعمال.


إنطلق برنامج “فرصة” أمس، في محافظتي الغربية وبني سويف، مقسم لفترة صباحية وأخرى مسائية، لتدريب الشباب والفتيات علي مجموعة من المهارات التي تساعد في حياتهم العملية، بدأ اليوم الأول بتدريب الشباب علي برنامج word and PowerPoint، واليوم الثاني علي كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، أما اليوم الثالث سيتم تدريبهم علي الثقة في النفس وإدارة الوقت.

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وزارة الشباب والرياض وزارة الشباب ملتقى توظيف محافظتى الغربية محافظة الغربية مؤسسة حياة كريمة كتابة السيرة الذاتية

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