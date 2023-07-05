قبل انتهائها بأسبوعين..تركيا تعلن تمسكها بفكرة تمديد صفقة الحبوب والحفاظ عليها

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تمسكها بفكرة تمديد صفقة الحبوب التي من المقرر أن ينتهي سريان مفعولها عقب أسبوعين.

جاء هذا وفقا لتصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في خطاب ألقاه في الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم الأربعاء في باكو.

وقال فيدان، إن بلاده تمكنت من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم المواضيع، مشيرا إلى أنه بفضل مبادرة البحر الأسود تمكنت أنقرة من جلب روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، مشددا على أن بلاده تتمسك بفكرة الحفاظ على هذه المبادرة حية، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

الأمم المتحدة: نواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد صفقة الحبوب

وفي نهاية شهر يونيو المنصرم، أكدت الأمم المتحدة، مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق- خلال مؤتمر صحفي، نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، و"هناك عدد من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلقة بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".

وأوضح أنه تم التأكيد على أن تلك الصادرات لا تخضع للعقوبات، وحددنا الطرق التي يمكن ضمان التصدير عبرها، لكن بعض القرارات في هذا المجال غير خاضعة لرقابتنا.

وقال إن الأمم المتحدة غير مستعدة حاليا للإعلان عن أي لقاءات جديدة بين مسئوليها والجانب الروسي بشأن تمديد صفقة الحبوب في هذه المرحلة.