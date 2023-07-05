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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يفتح باب التقديم للورقة البحثية "الجغرافيا الثقافية والتجريب في المسرح"

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

تعلن إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن فتح باب التقديم  للورقة البحثية عن "الجغرافيا الثقافية والتجريب في المسرح"، وترحب إدارة المهرجان بمقترحات الأوراق البحثية، على أن يتم تقديم ملخص لها فيما لا يزيد عن 300 كلمة في موعد أقصاه 15 يوليو 2023، ويرسل البحث في صيغته النهائية في حال قبوله في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023، فيما لا يزيد عن 6000 كلمة. وسوف يتم نشر الأبحاث المقدمة في كتاب بعد موافقة اللجنة العلمية.  

ويهدف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين؛ المقامة في الفترة من 1-8 سبتمبر 2023، لإعادة قراءة المشهد التجريبي المسرحي في الوطن العربي والعالم، والكشف عن الجماليات التي رسخها والأشكال التي تبناها ومناقشتها وتبيان إيجابياتها وسلبياتها. لذلك في هذه الدورة لن نتحدث عن التجريب بصيغة الجمع بل هناك تجريبيات تختلف باختلاف التنوع الخلاق داخل ثقافتنا العالمية. 

وتنطلق الدورة الـ30 لقراءة المشهد التجريبي من مفهوم الجغرافيا الثقافية والتي تهتم بدراسة الثقافة من منظور الأوضاع الحياتية واستكشاف تجربة المكان الذي يحتضن الثقافة. 

من هنا وجب التساؤل حول محاولات تأسيس التجريب المسرحي في عالمنا العربي خاصة أن التجريب يرتبط بمجموع آليات وعمليات تخص إنتاجه وصناعته، تختلف باختلاف اللغات/ الأقاليم الثقافية التي يظهر فيها هو شرط أساسي لمعرفة ظاهرة التجريب. يجعل مفهوم إقامة التجريب وحضوره في العالم يختلف من مبدع لآخر طبقاً لخلفيته السوسيوثقافية في هذا العالم ليسجل اختلافه الوجودي.

على ضوء ما تم تقديمه يقترح المهرجان بعض الأسئلة التالية على التجريب المسرحي في الوطن العربي منها:
   1- ما هي عمليات التأسيس والابتكار للمشهد التجريبي المعاصر 
   2- ما هي علاقة التجريبي بين المحلي والعولمي
   3-  ماهي علاقة التجريب بالثقافة الشفاهية
   4- سمات المشهد التجريبي العربي

وللإجابة عن هذه الأسئلة من منظور الجيو تجريبي، تقترح إدارة المهرجان المحاور التالية:
   1- التجريب المسرحي في مصر 
   2- التجريب المسرحي في الخليج العربي
   3- التجريب المسرحي في الشام والعراق
   4- التجريب المسرحي في المغرب العربي
   5- التجريب المسرحي في المهجر
 
التقديم يتم من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/TfzL2vvuiBnrqPHJ7

أغسطس 2023 الأوراق البحثية القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اللجنة العلمية باب التقديم

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