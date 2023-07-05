بمشاركة 600 لاعب.. انطلاق البطولة العربية لناشئى الاسكواش فى مصر

وجه الكابتن أمير وجيه، بطل العالم السابق وأسطورة الاسكواش، الشكر إلى الاتحادين العربي والمصري على شرف تنظيم البطولة العربية الدولية لناشئي الاسكواش.

وقال وجيه: "مصر حصلت على حق تنظيمها للسنة الثالثة تواليا، وفي هذا العام سيكون لدينا 537 لاعبا ولاعبة من 12 دولة، وهناك دول جديدة تشارك معنا".

وكشف خلال تقرير تليفزيوني بعنوان "انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الاسكواش"، عرضته القناة الأولى، عن أنه سيشارك بطل الصين وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا، كما سيشارك بطل الإكوادور تحت 17 سنة، وسيكون هناك مدارس مختلفة بالبطولة، إذ يركز معظم الدول على الناشئين كونها ذخيرة المستقبل، فيما تعمل مصر على الحفاظ على تقدمها في اللعبة.

وقالت خديجة بوعباس، مدير الفريق النسائي لمنتخب الكويت، وعضو الاتحاد العربي للاسكواش، إن البطولة العربية الدولية لناشئي الاسكواش مهمة جدا، متوقعة أن تكسب لاعبات بلادها خبرة مميزة، متمنية أن يحققن نتائج رائعة.

وقالت جمان الصالح لاعبة المنتخب الأردني: "كل يوم أتدرب كثيرا في المعسكر وأحاول الاجتهاد وبذل أقصى الجهود حتى أحقق مركزا مهما للغاية".

وقال مصطفى مكي، لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش: "هذه البطولة مهمة جدا، فهي تمثل احتكاكا قويا للاعبين، شاركت في البطولتين الماضيتين".

وأكد وليد الصميعي، رئيس الاتحاد العربي للاسكواش، أن البطولة العربية لناشئي الاسكواش ستضم 537 لاعبا سيلعبون يوميا، مشددًا على أن البطولة يرتفع مستواها من كل عام لآخر.

وصرح الكابتن سامر الخطيب، رئيس البعثة السعودية والمستشار الفني لمنتخب الاسكواش، بأن أهم ما يميز هذه البطولة مشاركة مدارس مختلفة، مثل مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمنح بلاده فرصة كبيرة في التطوير والمنافسة.

وستقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة حول العالم.