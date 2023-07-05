ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة 600 لاعب.. انطلاق البطولة العربية لناشئى الاسكواش فى مصر

الإسكواش
الإسكواش

وجه الكابتن أمير وجيه، بطل العالم السابق وأسطورة الاسكواش، الشكر إلى الاتحادين العربي والمصري على شرف تنظيم البطولة العربية الدولية لناشئي الاسكواش.

 وقال وجيه: "مصر حصلت على حق تنظيمها للسنة الثالثة تواليا، وفي هذا العام سيكون لدينا 537 لاعبا ولاعبة من 12 دولة، وهناك دول جديدة تشارك معنا".

وكشف خلال تقرير تليفزيوني بعنوان "انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الاسكواش"، عرضته القناة الأولى، عن أنه سيشارك بطل الصين وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا، كما سيشارك بطل الإكوادور تحت 17 سنة، وسيكون هناك مدارس مختلفة بالبطولة، إذ يركز معظم الدول على الناشئين كونها ذخيرة المستقبل، فيما تعمل مصر على الحفاظ على تقدمها في اللعبة.

وقالت خديجة بوعباس، مدير الفريق النسائي لمنتخب الكويت، وعضو الاتحاد العربي للاسكواش، إن البطولة العربية الدولية لناشئي الاسكواش مهمة جدا، متوقعة أن تكسب لاعبات بلادها خبرة مميزة، متمنية أن يحققن نتائج رائعة.

وقالت جمان الصالح لاعبة المنتخب الأردني: "كل يوم أتدرب كثيرا في المعسكر وأحاول الاجتهاد وبذل أقصى الجهود حتى أحقق مركزا مهما للغاية".

وقال مصطفى مكي، لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش: "هذه البطولة مهمة جدا، فهي تمثل احتكاكا قويا للاعبين، شاركت في البطولتين الماضيتين".

وأكد وليد الصميعي، رئيس الاتحاد العربي للاسكواش، أن البطولة العربية لناشئي الاسكواش ستضم 537 لاعبا سيلعبون يوميا، مشددًا على أن البطولة يرتفع مستواها من كل عام لآخر.

وصرح الكابتن سامر الخطيب، رئيس البعثة السعودية والمستشار الفني لمنتخب الاسكواش، بأن أهم ما يميز هذه البطولة مشاركة مدارس مختلفة، مثل مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمنح بلاده فرصة كبيرة في التطوير والمنافسة.

وستقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة حول العالم.

الشباب الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة البطولة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

فندقان جديدان تديرهما "هيلتون" فى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا